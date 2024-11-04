Что такое смс активация и для чего нужна эта услуга?

Смс активация это сравнительно новая и очень удобная услуга для всех пользователей интернета.

Наш сервис sms-acktiwator.ru дарит прекрасную возможность получения смс на виртуальные номера по минимальным ценам. Благодаря тому, что наш сервис полностью автоматизирован и ручной труд не используется, мы достигли самой низкой цены и максимальной скорости получения смс. Теперь для регистрации в социальных сетях не нужно иметь сотни сим карт, у нас все продумано до мелочей. Мы уже обо всем позаботились за Вас!

Мы используем несколько десятков центров обработки в разных городах и странах, именно это обеспечивает огромный выбор предоставленных вам номеров для смс активации и бесперебойность в работе сайта. Мы не зависим от работы одного конкретного человека, все автоматизировано и доведено до совершенства, благодаря этому мы стали лучшими в данной сфере!

Вы можете купить виртуальный номер телефона всего за пару секунд!

sms-acktiwator.ru создан для повышения качества обслуживания людей, которые заинтересованы как в единичной, так и массовой активации аккаунтов различных сервисов оплат и соцсетей, требующих подтверждение с помощью sms на мобильный номер.

Наша главная цель – сделать еще лучше сферу смс активаций, стать ближе к клиентам, создать новые подходы к верификации аккаунтов.

Преимущества сервиса смс активаций:

Можете зайти с любой точки земного шара; С любого устройства; Без сим карт и специального оборудования; Работает полностью автоматически; Полностью безопасно и конфиденциально; Сервис работает 24/7; Нет очередей и задержек в активации; Мы не делим клиентов на обычных и оптовиков – гибкие условия для всех; Отвечаем на ваши вопросы круглосуточно, 7 дней в неделю; Имеем отличную реферальную систему.

Теперь можно активировать аккаунты самых популярных соцсетей Вконтакте и Одноклассники по цене от 1 до 20 рублей, в зависимости от выбранного варианта.

Как пользоваться нашим сервисом смс активаций?

- выберите сервис на главной странице и нажмите кнопку «взять номер»

- воспользуйтесь выданным вам номером, убедитесь, что sms выслано

- дождитесь sms с кодом возле номера телефона

- если нужно получить более одной sms, то необходимо отправить еще одно с нашего сервиса

- если все правильно, и вы планируете завершить работу с сервисом, то нажмите кнопку «галочка»

- время ожидания sms от 1 до 20 минут. После этого выделение номера заканчивается

- оплата активации снимается со счета согласно прайсу, который вы можете найти в левом меню

- деньги будут списаны с вашего баланса

- если номер был выдан, но вы им не воспользовались, сможете в любую секунду отменить операцию и оплата взиматься не будет

- вся история операций содержится в личном аккаунте в разделе «История»

Хотим отметить, что наш виртуальный сервис является полностью легальным, мы уважаем закон, поэтому есть ряд ограничений для пользователей:

- запрещено использовать сервис в противозаконных целях

- запрещено использование виртуальных телефонных номеров для платных подписок

Так же, отметим, что мы не несем ответственности за использование номеров телефонов в различных платежных системах. Вы осуществляете все действия исключительно на свое усмотрение и под свою ответственность.

Помните, что при покупке и активации номера под необходимый вам сервис, этот же номер используется другим пользователем для другого сервиса.

Системой не предусмотрен возврат денежных средств на ваш аккаунт, поэтому будьте внимательны при совершении платежных операций.

Отдельно хотим отметить нашу партнерскую программу. Если вы хотите зарабатывать деньги на привлечении рефералов, то для вас открыты все двери. Что нужно для принятия участия в партнерской программе? Заполните форму заявки в разделе «Инфо» - «Партнерская программа», выберите тип и ожидайте одобрения модератором. Мы будем искренне счастливы видеть именно Вас в рядах наших партнеров! И мы обещаем сделать работу с нашим сервисом комфортной быстрой.

Прием смс онлайн 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

С чего начать работу?

Регистрируетесь на smsak.org

Пополняете свой баланс любым удобным способом

Выбираете интересующую вас социальную сеть

Мы выдаем вам мобильный номер

Вы вводите этот номер в социальную сеть

Через 10-15 секунд вам покажем SMS с код